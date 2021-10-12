Якутск, 13 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Группа энтузиастов из Якутии построила полномасштабную реплику космического корабля T-65 X-Wing из «Звёздных войн». Об этом 13 октября сообщает «Мир Фантастики».

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

https://www.instagram.com/p/CU2XNHEAp6N/

Издание отмечает, что на создание звездолёта было потрачено три месяца. Теперь авторы проекта хотят построить реплики дроидов R2-D2 и C3PO.

Добавим, что на космическом корабле T-65 X-Wing в «Звёздных войнах» летал главный герой киносаги — Люк Скайуокер. Его роль в фильмах франшизы исполнил Марк Хэмилл.