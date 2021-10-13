Таллин, 13 октября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Поступление подоходного налога с физических лиц в августе 2021 года в сравнении с августом 2020 выросло на 10,8%. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны со ссылкой на собственные данные.

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Позитивные результаты зафиксированы и по сбору других налогов.

Так, за первые восемь месяцев 2021 года налога с оборота было выплачено на сумму в 1,77 млрд евро, что превышает соответствующие показатели как 2020, так и 2019 годов на 16,3 и 10,6% соответственно. Наибольший вклад в прирост выплат налога с оборота внесли сектор торговли и продажа транспортных средств — по сравнению с тем же периодом 2020 года прирост составил 12 и 27% соответственно.

Выплата социального налога в августе выросла на 10,7% в сравнении с предыдущим годом. Рост сохранился на высоком уровне, несмотря на то, что Касса по безработице прекратила выплату компенсаций — рост был поддержан позитивным развитием рынка труда.

Выплата акцизов на алкоголь в августе выросла на 4,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в первую очередь, за счет декларирования крепких алкогольных напитков.

Хорошее поступление налогов в госказну в минфине Эстонии объяснили позитивными изменениями на рынке труда, связанными со снятием большинства ковид-ограничений в летний сезон 2021 года.