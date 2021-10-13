Ханты-Мансийск, 13 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Югре организована проверка по факту избиения воспитанника детского сада. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Frencisko Osorio Плачущий ребёнок

В правоохранительные органы обратился житель Югорска с сообщением о применении насилия к его ребенку в детском саду. Предварительно установлено, что 12 октября 2021 года один из воспитанников местного детского сада «Якорёк» получил травму головы. При этом своевременная медицинская помощь ребёнку не оказывалась.

Помимо этого, следователи проверяют информацию о неоднократном применении насилия к ребенку со стороны других воспитанников и бездействия воспитателей. А также других сообщений от жителей Югорска о противоправных действиях отдельных работников детского сада «Якорёк».