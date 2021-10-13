Сараево, 13 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Боснии и Герцеговине 75,5 процента домохозяйств имеют доступ к интернету, а 20,3 процента никогда им не пользовались. Таковы первые результаты опроса 2021 года, проведенного статистическим агентством БиГ.

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Результаты исследования, проведенного с участием 6 393 домохозяйств, в которых есть хотя бы один член в возрасте от 16 до 74 лет, показали, что 79,2 процента мужчин и 72,7 процента женщин пользуются интернетом.

По уровню образования 93,3 процента людей с высшим образованием пользуются интернетом, 82,7 процента имеют среднее образование, а также 48,9 процента респондентов, имеющих начальное образование.