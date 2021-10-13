Псков, 13 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Псковской области более 90% госпитализированных в ковидные стационары не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 13 октября сообщила главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По словам главврача, те вакцинированные, которые всё-таки поступают на лечение с коронавирусом в больницу, делали прививку еще в феврале-марте. Кроме того, в стационарах лечатся пациенты, которые повторно заболели ковидом и течение заболевание у них проходит в более тяжелой форме.

«Есть пациенты, это единичные случаи, у которых достоверно не выработался иммунитет после прививки», — уточнила Повторейко и посоветовала через несколько месяцев после вакцинации сдать тест на антитела, чтобы проверить их наличие. При этом врач указала, что нет достоверной информации, сколько их должно быть, и такие тесты не являются причиной для отказа от вакцинации или ревакцинации.

Также главврач больницы отметила, что те, кто пытается самостоятельно или по ошибочному назначению лечиться антибиотиками — гарантированно получат крайне тяжелое течение коронавируса, вплоть до летального исхода.