Белгород, 13 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В восемь раз увеличилось число телефонных обращений в медицинские учреждения после запуска горячей линии в Белгороде. Об этом 13 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна На линии

Глава региона назвал здравоохранение одним из самых сложных вопросов. После запуска единого номера «122» для вызова врача на дом и записи в поликлинику количество обращений увеличилось с 500 до четырёх тысяч в день.

«Это те, кто дозвонился. О чём это говорит? Значит, всё сделали правильно, и дело не только в росте заболеваемости. Линия востребована, потому что появилась возможность дозвониться. Раньше получал больше жалоб, многие из них о том, что трубку не берут совсем. Но вижу, что проблемы остаются. Около 20−40 человек в день не дозваниваются. Операторы с трудом справляются с такой нагрузкой, хотя их сейчас работает более 40. В пиковые часы образуется большая очередь. Будем эту проблему обязательно решать. Нужно отстроить систему, чтобы ни одно обращение не оставалось без должного внимания, а жалобы на невозможность дозвониться прекратились вовсе. Уверен, это главный показатель эффективности работы!» — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде с 1 октября на базе поликлиники № 6 заработал пилотный проект отделения неотложной помощи, которое занимается экстренными пациентами. Опыт планируют растиражировать на другие медучреждения региона.