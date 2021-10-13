Лейк-Форест, США, 13 октября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Многопользовательский экшен Back 4 Blood получил 86% положительных отзывов от геймеров в сервисе Steam. Об этом 13 октября сообщает «Игромания».

Скриншот с YouTube Back 4 Blood

Пиковый онлайн проекта в день релиза превысил отметку в 52 тыс. игроков. Этот результат превосходит пиковый онлайн оригинальной Left 4 Dead, но значительно уступает Left 4 Dead 2 — в неё на пике играли больше 162 тыс. человек.

Добавим, что Back 4 Blood — это идейный наследник «зомби-шутера» Left 4 Dead. В нём группе из четырёх игроков нужно сражаться с ордами зомби, перемещаясь от одного убежища к другому.