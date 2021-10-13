Самара, 13 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Женщину осудили за покушение на убийство своего новорожденного ребенка в Самаре. Об этом 13 октября сообщает следственной управление Следственного комитета по Самарской области.

Жестокое обращение с детьми

В суде было установлено, что осенью прошлого года не состоявшая на учете в женской консультации по беременности и родам обвиняемая 1986 года рождения родила здорового мальчика. Затем совершила покушение на его убийство.

«Довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как плачь ребенка услышала ее родственница, зашедшая в квартиру. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство матерью новорожденного ребенка.

Суд приговорил женщину к ограничению свободы сроком на два года.