Ньюкасл, Великобритания, 13 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Бывший нападающий английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер может стать международным послом клуба. Об этом 13 октября сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Leedsunited.com Болельщики «Ньюкасл Юнайтед»

Отмечается, что новые владельцы «Ньюкасла» из Саудовской Аравии уже вступили в переговоры с 51-летним экс-футболистом.

Ширер играл за «Ньюкасл» с 1996 по 2006 год. Он провёл 405 матчей за команду, в которых забил 206 голов и отдал 58 результативных передач.

Напомним, ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) купил около 80% акций «Ньюкасла».

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