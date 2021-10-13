Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. КамАЗ в рамках Петербургского международного газового форума представил газовую версию тягача «КамАЗ-54 901». Об этом сообщает пресс-служба компании.

КАМАЗ Газодизельная версия тягача «КамАЗ-54901»

Модель работает на сжиженном природном газе (СПГ). Запас хода модели составляет 1,4 тыс. км.

Тягач оснащен мотором Р6 с отдачей 450 л. с. экологического класса «Евро-6». Модель также получила автоматизированную коробку передач ZF Traxon с ретардером.

«КамАЗ-54 901» обладает широкой комфортабельной кабиной с ровным полом и одним или двумя спальными местами.

По словам директора по газомоторной техники КамАЗа Евгения Пронина, перед автопроизводителем стояла задача снизить издержки, чтобы на машине можно было перемещаться на дальние расстояния. Он отметил в этом плане преимущества использования газомоторного топлива.

Ранее на заводской территории КамАЗа начались тестовые заезды беспилотной машины «КамА3−43 083».

Читайте также: Представлен грузовик «КамАЗ-54901» казахстанской сборки