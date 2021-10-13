Баку, , 14:30 — REGNUM Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе в целом удовлетворяет Баку, но есть и вопросы к ним. Об этом заявил в интервью итальянской газете La Repubblica президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев Ильхам

«Хотя количество посещающих Карабах «туристов» резко сократилось, тем не менее некоторые иностранцы всё ещё нелегально проникают на нашу территорию, где находятся российские миротворцы», — сказал Алиев.

Он сообщил, что азербайджанская сторона сообщает в Минобороны России о случаях, которые Баку считает недопустимыми. Президент Азербайджана ожидает, что этот вопрос и некоторые другие будут решены.

Стоит отметить, что ранее Баку обвинял Тегеран в том, что на территорию Нагорного Карабаха через Армению проезжают грузовики из Ирана. На дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, подконтрольную Баку. 15 сентября там задержали двух иранских водителей задержали по подозрению в поездках в Нагорный Карабах.

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