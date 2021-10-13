Оренбург, 13 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержан грузовик, который следовал из Киргизии в Екатеринбург и вез контрафактную одежду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни, ущерб правообладателям товарных знаков оценивается в более чем 162 млн рублей.

Пресс-служба Самарской таможни Контрафактный товар

Фура была остановлена на трассе М5 «Урал» в районе села Северное Оренбургской области. Грузом оказалась одежда и обувь. Однако товарные знаки известных брендов на вещах оказались подделкой. Кроме того, выявлено свыше 6 тысяч единиц немаркированного товара.

По фактам использования чужого товарного знака возбуждено 52 административных дела. Подготовлено два рапорта по статье 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)») и статье 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Материалы направлены в полицию.