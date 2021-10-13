Сеул, 13 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником CobbDev начал разработку видеоигры по мотивам популярного сериала «Игра в кальмара». Об этом 13 октября сообщает «Игромания».

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Проект ещё не завершён, но уже доступен для ознакомления. На данном этапе CobbDev добавил в игру только одно испытание — оно называется «Тише едешь — дальше будешь», в нём участвовали герои шоу в самой первой серии.

Ранее разработчики видеоигры Fall Guys: Ultimate Knockout сообщили, что в их проекте может появиться одно из испытаний «Игры в кальмара». Изначально они решили отказаться от этого уровня, но популярность сериала заставила их передумать.