Псков, 13 октября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В Псковской области наблюдается активный рост числа зараженных коронавирусом, которым необходима срочная госпитализация. Псковская инфекционная больница, которая имеет свои филиалы в городах Псков и Великие Луки, преодолела свой рубеж в 600 занятых коек, развернута дополнительная реанимация. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 октября сообщила главврач лечебного учреждения Анастасия Повторейко,

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

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По ее словам, ежедневно в приемные покои инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках обращается около 200 человек. Только за вторник, 12 октября, таких пациентов было 210 человек. Из них 57 больных были госпитализированы за первую половину дня 13 октября и 72 пациента — за 12 октября. Около 10% госпитализированных имеют 60−100% поражения легких, что требует немедленного помещения в реанимацию.

«На сегодняшний день развернуто небывалое количество реанимационных коек, это абсолютный антирекорд — 67. Фактически мы были вынуждены закрыть одно из отделений и полностью его перевести в штат реанимации», — пояснила главврач.

Она уточнила, что пациенты поступают с большим поражением легких. Только за текущие сутки с КТ-3 и КТ-4 — поражение легких 60−100% — семь человек, а по итогам 12 октября — девять таких больных.

«Эта волна затронула те категории граждан, которых в прошлые волны не касалась — беременные. Приняты первые преждевременные роды, у молодой женщины со 100% поражением легких, — уточнила главврач. — К сожалению, начали болеть дети. Вчера к нам поступила 13-летняя девочка с выраженным цитокиновым штормом. Девочка очень тяжелая, прогноз очень тревожный».

Анастасия Повторейко уточнила, что «четвертая» волна COVID-19 — совсем иная. Клиника и симптомы коронавируса — пропажа обоняния, вкуса и так далее — если проявляются, то это признаки легкого течения заболевания.

«Дельта-штамм нам принес симптоматику, которая выделяется одним — лихорадкой. Пациенты, у которых более четырех дней лихорадка, имеют абсолютно точно поражение легких, и изначально мы говорим о серьезных последствиях», — подытожила специалист.