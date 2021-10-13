Жители Лорки собрали 5000 евро в пользу жертв катастрофы на Пальме
Мурсия, Испания, 13 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Властям Лорки удалось собрать 5000 евро от продажи билетов на два гала-концерта местных артистов, состоявшихся 11 и 12 октября в пользу пострадавших от извержения вулкана на острове Пальма. Об этом пишет La Razón.
Цитата из видео на YouTube
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания
Мэр Лорки Диего Хосе Матеос подтвердил данную информацию.
По его словам, к этой цифре следует добавить последние взносы жителей Лорки через коробки пожертвований, которые были открыты на концертах, чтобы облегчить работу приёма средств.