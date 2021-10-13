Бишкек, 13 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Задолженность энергетических компаний перед госбюджетом Киргизии составляет 133 млрд сомов (свыше 112,7 млрд рублей). Об этом заявил и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров на парламентском заседании сегодня, 12 октября.

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Высокопоставленный чиновник отметил, что правительство готово капитализировать все их долги в уставной капитал единой энергетической компании.

Глава правительства согласился с мнением общественности по поводу того, что республике нужна одна крупная энергокомпания, а не несколько мелких и раздробленных.

«После реформирования у нас появится одна энергетиическая компания с уставным капиталом около 250 млрд сомов (211,9 млрд рублей). Я сам буду заниматься реформой энергосектора», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, ранее Акылбек Жапаров сообщил о том, что в энергетическом секторе Киргизии износ оборудования и сетей уже превышает 80%, а критическим считается уровень в 30%.

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