Москва, 13 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покинула здание администрации президента России после переговоров. Она заявила о продуктивности встречи, сообщает 13 октября телеканал «Звезда».

(сс) Ssturner71 Виктория Нуланд

«Переговоры были продуктивными, спасибо», — сказала Нуланд, оценивая встречу.

После переговоров американский дипломат погуляла по парку «Зарядье». Напомним, 13 октября были запланированы её встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.

Как сообщало ИА REGNUM, Нуланд прибыла в Россию с трёхдневным визитом 11 октября. В Кремле её переговоры с представителями российских властей назвали «своевременными и необходимыми».

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