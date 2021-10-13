Ярославль, 13 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, об отставке которого стало известно 12 октября попрощался с ярославцами. Слова благодарности и итоги Дмитрий Миронов подвёл в посте на своей официальной странице во ВКонтакте.

Yarnews.net Дмитрий Миронов

«Дорогие ярославцы, в связи с назначением на новую должность я оставляю пост Губернатора Ярославской области. Стоит подвести небольшой итог нашей общей работы. Эти пять лет мы посвятили тому, чтобы сделать лучше жизнь в регионе для каждого человека. Строили новые детские сады, школы, больницы. Благоустраивали общественные пространства, дворы, объекты культуры. Отремонтировали более 900 километров дорог. Вместе мы отстояли Волковский театр, предотвратили строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе на посту главы региона: жителей, общественников, работников местных органов власти, команду Правительства области, руководителей ярославских предприятий. Спасибо вам за неравнодушие к судьбе региона и за эти насыщенные и интересные пять лет. Я буду с большим теплом вспоминать время, когда мне довелось жить и работать в самом сердце России — в Ярославской области», — написал Миронов.

В заключении он пожелал региону дальнейшего развития и процветания. Напомним, 12 октября Дмитрий Миронов был назначен на должность помощника Президента РФ. Он будет курировать силовой блок.