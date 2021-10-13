Москва, 13 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о государственном контроле в сфере идентификации и аутентификации. Текст документа опубликован 13 октября на портале правовой информации.

Цитата из к/ф «Я, робот.» Реж Алекс Пройас. 2004. США Биометрия

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Данное постановление утверждает положение о федеральном государственном контроле в этой сфере. Эти функции будут возложены на Минцифры РФ. При этом предполагается разделение по критериям на несколько групп с учётом тяжести последствий от несоблюдения аккредитованными организациями требований закона.

Также будет проводиться работа по профилактике нарушений в сфере идентификации.

Как сообщало ИА REGNUM, сбор любых данных со школьников, будь то отпечатки пальцев или параметры, обеспечивающие распознавание по лицу, должен вестись с согласия и одобрения родителей, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).