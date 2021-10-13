Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что новый состав городского парламента имеет право знать, насколько эффективно тратились деньги аппаратом и руководством Заксобрания в предыдущие годы.

Аудитор Cornwelljackson.com

Так он прокомментировал журналистам поручение депутатов аудиторам Контрольно-счётной палаты Петербурга провести внеплановую проверку законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Петербурга Законодательным собранием города за 2019, 2020 и истекший период 2021 года.

Бельский отметил, что КСП — проверяющий, а не карающий орган, он призван выявлять проблемы, а не наказывать. При этом у него лично нет претензий к аппарату Заксобрания.

«Но я считаю, что новый состав (депутатов) заходит, и мы должны просто подвести итоги, как бы с чистого листа идти дальше, понимая, что мы будем делать уже после. А за предыдущий период нужно подвести какие-то итоги, посмотреть, сделать выводы из того, что, может быть, нужно подправить», — сказал Александр Бельский.

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