Архангельск, 13 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. 12 октября в Архангельской области число заболевших ковидом пополнили 334 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 103 архангелогородца, 75 северодвинцев, 37 жителей Шенкурского района, 21 — Холмогорского. 30 новых случаев выявлено в Устьянском районе, 11 — в Вельском, 10 — в Плесецком округе. Инфекцию также подтвердили у нескольких жителей Новодвинска, Приморского, Котласского и других районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельские власти задумались о закрытии торговых центров из-за высокой заболеваемости ковидом.