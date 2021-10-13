Ташкент, 13 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Узбекистане планируют повысить возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Об этом сообщает Подробно.уз.

Узбекистан

В настоящее время в стране уголовная ответственность наступает с 13 лет, возраст применения уголовного законодательства к гражданам намерены повысить до 14 лет.

Журналисты издания отмечают, что соответствующий проект закона о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс Узбекистана находится на рассмотрении нижней палаты парламента.

В своей законодательной инициативе депутаты аппелируют к таким странам, как Германия, Италия, Испания, Япония и другие, где уголовная ответственность наступает с 14 лет.