Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Министр социальных прав правительства Канарских островов Ноэми Сантана объявила, что ведомство на 2030 год выделит пять миллионов евро муниципалитетам, пострадавшим от извержения вулкана, чтобы они могли нанять больше сотрудников и тем самым ускорить процесс оформления помощи и пособий. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

В ходе заседания правительства она подчеркнула «единство действий» всех администраций по преодолению последствий извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Министр отметила, что власти обязались выплатить 10,5 млн евро на приобретение предметов домашнего обихода и жилья и еще 500 тысяч евро на оказание помощи женщинам, пострадавшим от гендерного насилия.

Сантана рассказала, что реализация программы Prestación Canaria de Inserción на острове была ускорена, и было мобилизовано 1,2 миллиона евро, из которых 300 тысяч евро были выплачены городским советам для укрепления сфер социальных услуг.