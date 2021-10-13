Москва, 13 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Зимой 2021−2022 годов в странах Евросоюза могут вспыхнуть бунты, связаны с дефицитом газа и проблемами в отоплении домов. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Европу ожидают не только «ковидные бунты». Люди от холода будут выходить на улицу», — сказал участник ток-шоу.

По его словам, такого рода протесты будут происходить в первую очередь в украинских городах, но затем могут захлестнуть и европейские столицы.

«В конце концов, простым людям плевать, что западные политики заигрались. Мы видим лицо современных политиков европейских — плевать они хотели на нужды населения», — сказал Коротченко.