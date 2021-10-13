Москва, 13 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Блогер Николай Соболев поделился с подписчиками роликом с рассуждениями о заработках коллег. Видео доступно на его YouTube-канале с 12 октября.

YouTube-канал «Пусть говорят» Николай Соболев в эфире программы «Пусть говорят»

В видео Соболев рассказал о «понтах» и заработках блогеров, психологических причинах злости и зависти обывателей по отношению к ним, а также «раскрыл» правду о курсах «инфоцыган»Гусейна Гасанова и Елены Блиновской. «Всю эту дрянь придумали инфо-бизнес маркетологи для того, чтобы затянуть вас в свою секту. Это просто красивая дурка», — объяснил Соболев. «Будьте счастливы и не сравнивайте себя с другими людьми. У каждого свой уникальный путь», — обратился к своим подписчикам блогер.

ИА REGNUM напоминает, что Елена Блиновская позиционирует себя как автора тренинга по личностному росту «Марафон желаний». Гусейн Гасанов является блогером, в соцсетях он рекламирует собственный курс «Мышление миллионера».