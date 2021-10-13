Фостер-сити, США, 13 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Официальный анонс зомби-режима для многопользовательского экшена Call of Duty: Vanguard состоится 14 октября 2021 года. Об этом 13 октября сообщает портал PCGamesN.

Цитата из тс Ходячие мертвецы. 2010. США Зомби

https://twitter.com/CallofDuty/status/1447974289299451904

Как отмечают разработчики, зомби-режим в Vanguard подарит геймерам «зловещий поворот сюжета». На официальном постере режима при этом изображен таинственный четырёхрукий монстр — вероятно, он станет главным антагонистом.

Добавим, что полноценный релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.