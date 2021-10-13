Вашингтон, 13 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Россия должна заняться нейтрализацией преступной деятельности, в которой используются вирусы-вымогатели, со стороны лиц, действующих с территории РФ. Определённые шаги в этом направлении российская сторона уже сделала. Об этом в ходе брифинга заявила представитель администрации США высокого ранга.

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Она отметила, что в двусторонней экспертной группе по кибербезопасности были откровенные и профессиональные обмены мнениями, в ходе которых США изложили такие свои ожидания.

«Мы также поделились с Россией информацией насчёт преступной деятельности с использованием вирусов-вымогателей, совершаемой с её территории. Мы видели некоторые шаги [в этой области], сделанные российским правительством, и мы ждем последующих действий», — цитирует ТАСС слова чиновницы.

При этом представитель власти не стала вдаваться в подробности и детали предпринятых Москвой шагов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о первых реальных шагах, совершённых в вопросах взаимодействия России и США в сфере кибербезопасности. Он уточнил, что представители США сосредоточены на проблеме вымогательств в IT-сфере.

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Ранее редакция американского издания The New York Times завяла, что борьбу с киберпреступностью, которая в последние годы стала серьёзной международной проблемой, необходимо начинать с России, именно оттуда, как отмечают эксперты, и происходит большинство подобных атак.