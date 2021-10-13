Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Одними из наиболее быстро дорожающих с началом осени непродовольственных товаров в Бурятии стали дрова. Ранее жители не раз обращали на это внимание властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Chmee2 Дрова

Статистики подтвердили, что в сентябре этот вид топлива подорожал в среднем на 14%. В то же время свежесрезанные цветы выросли в цене лишь на 7,3%, кроссовки — на 5,6%, а электрические батарейки типа АА и стиральный порошок — на 5,1%, бумажные подгузники — на 4,3%.

«Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на 0,5%, в том числе таурин на 4,5%, поливитамины без минералов отечественные — на 4,0%, метамизол натрия (Анальгин отечественный) — на 3,2%», — добавили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов обвинил в резком росте цен на дрова спекулянтов и перекупщиков. По его словам, они «гоняют» независимых продавцов, искусственно завышая цены на товары.