Джакарта, 13 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юго-западе Малуку в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что эпицентр землетрясения находился в 39 км от Тепы и в 196 км от Тиакура. Очаг землетрясения находился на глубине 135 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Западное Папуа в Индонезии.

Подробнее в материале:В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3