Оренбург, 13 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области вводится обязательная самоизоляция для оренбуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию. Об этом 13 октября в Instagram-акаунте проинформировал губернатор Денис Паслер.

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Он отметил, что сегодня среди «тяжелых» пациентов в COVID-центрах большинство — это пенсионеры. Из-за роста заболеваемости в регионе расширяется коечный фонд.

«Врачи уже устали говорить о том, что только вакцинация дает защиту от тяжелого течения болезни. Это ответственность за собственное здоровье, за свою жизнь», — сказал глава области.

Напомним, в Оренбуржье от коронавирусной инфекции прививку сделали 650 тыс. человек. Однако этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета. В регионе намерены ввести обязательную вакцинацию для тех категорий граждан, которые работают с людьми.