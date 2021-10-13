Ватикан, 13 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани, 1912−1978) будет причислен к лику блаженных, сообщили 13 октября в службе печати Святого престола.

(сс) uroburos Ватикан

«Понтифик уполномочил … обнародовать декреты, которые касаются чуда, приписываемого заступничеству преподобного слуги Божьего Иоанна Павла I (Альбино Лучани)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Иоанн Павел I скончался при странных обстоятельствах в ночь с 27 на 28 сентября. Его понтификат продлился всего 33 дня. После смерти папы появились версии о его убийстве.

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