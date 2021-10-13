Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 13 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Ростовской области будут судить двоих бывших сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Каменский». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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Экс-заместитель начальника полиции по оперативной работе и старший оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции обвиняются в превышении полномочий. Как полагают следователи, в октябре 2020 года фигуранты уголовного дела создали заведомо ложные доказательства причастности каменчанина к даче крупной взятки.

Материалы уголовного дела направлены в суд.