Москва, 13 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В обозримом будущем зеленая энергетика не сможет заменить традиционную. Об этом 13 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

«Очевидно, что зеленая энергетика — тупиковый путь», — сказал участник ток-шоу.

По крайней мере при жизни сегодняшних поколений европейцев она не сможет вытеснить традиционные источники энергии, убежден военный эксперт.