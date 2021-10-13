Сербия, 13 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Огонь по участникам протестов в городе Звечан на севере Косово открыла специальная полиция края, в результате чего один человек был ранен. Об этом 13 октября сообщает портал Kosovo Online.

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«Ранение нанесено в область грудной клетки огнестрельным оружием. Повреждены лопатка и ребро, готовим операционную, чтобы извлечь пулю. Раненый находится в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии», — приводит портал слова руководителя клинической больницы в Косовска-Митровице, хирурга Златана Элека.

Также указывается, что полицейские выстрелили пострадавшему в спину и отмечается, что полиция Косово начала покидать Звечан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на север Косово и Метохии под предлогом борьбы с экономической преступностью рано утром 13 октября снова ворвались боевики так называемой специальной полиции Косово «РОСУ».