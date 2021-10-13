Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. На острове Пальма, расположенном на Канарских островах, за минувшую ночь было зарегистрировано 20 землетрясений, одно из которых силой 3,9 балла ощущалось почти на всем острове. Об этом сообщает Сеть круглосуточного вулканического мониторинга Национального географического института.

Bna.bh Землетрясение

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Специалисты зафиксировали за ночь в окрестностях извержения вулкана Кумбре-Вьеха в общей сложности 20 землетрясений, шесть из них — магнитудой более 3 (mbLg).

Максимальная зарегистрированная магнитуда составила 3,9 (mbLg), что соответствует землетрясению, произошедшему к юго-западу от муниципалитета Вилья-де-Мазо в 4:22. При интенсивности III EMS и глубине 37 км он ощущался в Лос-Льянос, Эль-Пасо, Бренья Альта, Тасакорте, Тихарафе, Бренья Баха, Санта-Крус-де-Ла-Пальма, Гарафия и Пунтагорда.