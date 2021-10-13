Рязань, 13 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Рязанской области 13 октября выявлены 162 новых носителей коронавируса — на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. В летальную статистику внесли ещё девять записей.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 44 275 жителей. Справились с заражением 40 828 человек, из них 130 — выписаны за последние сутки.

Поданным федерального оперштаба, осложнения при инфекции стали причиной смерти уже 1 225 пациентов.