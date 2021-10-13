Тбилиси, 13 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ошибаются, заявляя, что его освобождение поможет оппозиции в политической борьбе с грузинскими властями. Об этом 13 октября заявил журналистам председатель партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Unm.ge Гига Бокерия

«Часть сторонников Саакашвили создали задачу и ожидание, что без освобождения Саакашвили нет смысла выходить на второй тур (выборов, — прим. ИА REGNUM). Общий подход, что в освобождении Саакашвили — ключ к поражению режима… Я считаю это ошибочным ожиданием и нереалистичным», — сказал Бокерия.

Он заявил, что сначала нужно сменить власть в Грузии, а после этого можно будет освободить Саакашвили из тюрьмы. Лидер «Европейской Грузии» также сообщил, что его партия не поддержит акцию в поддержку экс-президента, назначенную на 14 октября.

Стоит отметить, что основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) планирует провести 14 октября митинг, участники которого будут требовать освободить бывшего грузинского лидера. Остальные оппозиционные партии отказались поддержать ЕНД.