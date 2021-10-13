Бишкек, 13 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Новый кабинет министров Киргизии намерен провести радикальное реформирование социального фонда. Об этом заявил и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров на парламентском заседании сегодня, 13 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

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По словам высокопоставленного чиновника, соцфонд будет выведен из состава правительства и преобразован в пенсионный фонд.

«В будущем это ведомство будет заниматься только пенсиями, а социальные пособия будет начислять и выплачивать министерство труда и соцобеспечения», — резюмировал он.

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