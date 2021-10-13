Псков, 13 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Псковскую областную инфекционную больницу прибыла бригада специалистов во главе с профессором Антоном Тюриным из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), сообщила 13 октября главврач лечебного учреждения Анастасия Повторейко.

Скриншот фото правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» В инфекционной больнице

Она уточнила, что традиция взаимной поддержки, обмена опытом через приглашения в Псковскую область медицинских экспертов высокого класса родилась в 2020 году и продолжается по сей день.

«В штате областной инфекционной больнице работают врачи, которые заканчивали БГМУ», — отметила Повторейко.