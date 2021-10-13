Зальцбург, Австрия, 13 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Результаты российской биатлонистки Ольги Зайцевой на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи аннулированы. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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На Играх-2014 российские биатлонистки заняли второе место в эстафете. В состав команды, помимо Зайцевой, входили Яна Романова, Ольга Вилухина и Екатерина Шумилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Зайцевой по допинговому делу. При этом Романова и Вилухина были оправданы.

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Обвинения против биатлонисток были основаны на показаниях Григория Родченкова, которые, как выяснилось позже, оказались низкокачественной подделкой.