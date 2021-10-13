Москва, , 14:15 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова перечислила авторитетные британские издания, которым следует принести извинения разработчикам вакцины «Спутник V». Об этом она написала 13 октября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова прокомментировала публикацию издания Daily Express, которое ранее опровергло свой материал о якобы украденной формуле вакцины AstraZeneca. Как сообщало ИА REGNUM, утверждалось, что эта формула легла в основу российского «Спутника».

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По словам дипломата, этой газете хватило порядочности и остатков совести для извинений, но первоначальный источник дезинформации, газета The Sun, ограничилась лишь корректировкой первоначальной статьи. У ряда изданий ещё остаётся возможность сохранить некое подобие чести и уважения к читателю.

«Помимо упомянутой мною The Sun это относится к Independent, Edinburgh Evening News и другим изданиям, называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком», — добавила Захарова.

Она пригрозила изданиям «красной кнопкой», нажатие которой означает попадание в рубрику «Антифейк», а также официальными заявлениями.