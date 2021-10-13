Бишкек, 13 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В 2021 году доходы таможенной службы Киргизии составят 50 млрд сомов (42,3 млрд рублей), а в 2022 году — вырастут до 100 млрд сомов (84,6 млрд рублей). Об этом заявил и. о. премьер-министра Акылбек Жапаров на парламентском заседании сегодня, 13 октября.

Pixabay.com Контрабанда

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По словам высокопоставленного чиновника, увеличить сборы в два раза удастся потому, что будет ликвидирована коррупция на таможне.

«Для этого мы раскроем все теневые действия в работе таможенной службы», — пообещал исполняющий обязанности главы правительства.

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