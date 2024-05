Лондон, 13 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни высказался о своих коллегах, коллективе The Rolling Stones. Об этом 12 октября сообщило издание New York Post.

Oli Gill Пол Маккартни

Как отмечает СМИ, Маккартни раскритиковал The Rolling Stones. Он назвал коллектив «блюзовой кавер-группой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пол Маккартни назвал музыканта Джона Леннона причиной раскола The Beatles. «Я не спровоцировал раскол. Это был наш Джонни. Однажды Джон вошел в комнату и сказал: «Я ухожу из Beatles», — рассказал он.