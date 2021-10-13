Париж, 13 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Компания Renault представила новую лимитированную версию Clio под названием Lutecia. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Renault Renault Clio Lutecia

Дилеры компании уже начали принимать заказы на спецверсию в Европе. Название новой модификации относится к наименованию кельтского поселения, существовавшего ранее на территории нынешней столицы Франции.

Отличительной особенностью модели стали латунные акценты на: линии вокруг логотипа, решетке радиатора, вентиляционных отверстиях, антенне в форме акульего плавника, боковом значке и боковых зеркалах заднего вида. Кроме того, Lutecia получила 17-дюймовые диски Vivastella с алмазной огранкой.

Что касается оснащения, то Renault Clio Lutecia может похвастаться теми же функциями, что и версия Intens. При этом новинка получила тонированные задние стекла, передние парковочные радары и камеру заднего вида.

Модель предлагается с турбированным двигателем на 0,9 л мощностью 90 л. с., а также с 1,3-литровым мотором Tce 140 и с гибридной установкой.

Напомним, в июне 2022 году на АвтоВАЗе может начаться серийное производство моделей Renault Logan и Sandero нового поколения.

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