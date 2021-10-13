Уфа, 13 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Информация о переносе осенних каникул в школах Башкирии не соответствует действительности. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM В школе

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Сообщается, что в социальных сетях была опубликована информация о якобы переносе осенних каникул.

«Министерство образования и науки Республики Башкортостан сообщает, что данная информация не соответствует действительности, каникулы запланированы по календарному учебному графику», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что большинство школ в Башкирии практикуют четвертной режим работы и ориентируются на «Рекомендуемый календарь учителя», который каждый год составляется с учетом требований санитарных правил и норм к их продолжительности и периодичности.

При этом осенние каникулы в большинстве школ начинаются с 29 октября и длятся семь дней. Исключение составят школы, работающие в режиме триместров (семестров). Каникулы в этих школах не совпадают по срокам с другими школами.