Омск, 13 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Омской области 12 октября прошли осадки — снег и дождь. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, количество осадков за день 12 октября и ночь 13 октября составило 0,7 — 4 мм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Как подчеркнула начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, для нашего климатического пояса появление снега в октябре — обычное явление. В данном случае можно даже говорить об установлении временного снежного покрова.

«Установление постоянного снежного покрова на территории Омской области приходится на конец октября — первую декаду ноября», — отметила Криворучко. В 2020 году постоянный снежный покров в регионе установился на 2−13 дней позднее обычного.

По предварительному прогнозу, в ноябре 2021 года температура воздуха в регионе ожидается на 1−1,5 °С выше нормы, в восточных районах — около нормы. Предполагается, что количество осадков будет меньше нормы, в южной половине области — около нормы. Декабрь ожидается холоднее обычного.

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