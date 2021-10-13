Джакарта, 13 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Пожар произошел в офисе министерства общественных работ и жилищного строительства Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Pixabay.com Пожар

Пожар произошел утром 13 октября в офисе министерства, расположенного в провинции Восточная Ява.

Убытки от пожара оцениваются в сотни миллионов индонезийских рупий.

В тушении пожара задействовали 14 пожарных машин.

Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло провинцию Западное Папуа в Индонезии.