Челябинск, 13 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Челябинской области начали работать круглосуточные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает южноуральский минздрав.

Вакцина «Спутник V»

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Они имеются в 12 населённых пунктах региона. Среди них — Челябинск, Магнитогорск, Касли, Кыштым, Катав-Ивановск, Сатка, Карабаш, Верхний Уфалей, Карталы, Троицк, Варна и село Миасское.

В каждой из этих территорий действует по одному пункту. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области растёт число выявленных носителей коронавируса.