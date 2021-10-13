Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 13 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Правительство испанского острова Пальма сообщает, что 13 октября эвакуированным из-за продвижения новых потоков лавы вулкана людям, имеющим недвижимость за пределами периметра безопасности, будет разрешен доступ с юга для сбора одежды и вещей. Об этом пишет La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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Кроме того, фермеры в этом районе смогут орошать территории и срезать фрукты, если они договорятся со своей общиной о времени и доступе.

Пресс-служба правительства острова уточняет в социальных сетях, что этот доступ будет контролироваться и сопровождаться сотрудниками службы безопасности и только после согласования с местным советом.