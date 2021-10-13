Выборг, Ленинградская область, 13 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Ленинградская область заключила контракт на ремонт подъезда от города Выборг к федеральной трассе А-181 «Скандинавия». Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Дорожные работы

Всего дорожникам предстоит обновить около четырех километров асфальта непосредственно от развязки с федеральной трассой до примыкания к круговому перекрёстку на Светогорском шоссе. Предусмотрена укладка двух слоев нового покрытия, укрепление обочин, очистка полосы отвода и обустройство новых остановок.

«Благодаря дорожному нацпроекту в Выборгском районе в этом году отремонтирован подъезд к поселку Пушное от «Скандинавии» и участок дороги Выборг — Смирново от развязки со «Скандинавией» до поселка Смирново. В самом Смирново эта обновлённая магистраль встретится с отремонтированной в прошлом году в рамках нацпроекта дороге Зверево — Малиновка. Здесь дорожники привели в порядок протяжённый участок, уложив 25 километров нового асфальта», — уточнили в ГКУ «Ленавтодор».

Напомним, что в планах на 2021 год у дорожников Ленобласти отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 110 км региональных трасс.